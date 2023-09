Puy-de-Dôme : Assemblia au cœur du chantier de rénovation de l’école de commerce de Clermont-Ferrand

Les travaux d’extension de l’ESC Clermont Business School, en centre-ville de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ont commencé en octobre 2022. À la tête de ce programme baptisé « Campus Trudaine XL », l’entreprise publique locale Assemblia vise plusieurs objectifs : moderniser le site, mais aussi optimiser les conditions de travail et favoriser les échanges entre tous les occupants (enseignants, collaborateurs, étudiants, etc.).

Les opérations de nettoyage, de curage et de terrassement sont achevées. La phase de réhabilitation du site de la Maison des associations et des anciens combattants et celle de la construction d’une partie neuve ont débuté en janvier 2023. La création d’espaces de coworking, d’une zone de détente et de restauration, de salles de cours et d’un « roof-top » est en vue. En outre, le chantier va permettre de reconfigurer le parking et les espaces extérieurs, et enfin de renouveler les équipements numériques, informatiques et mobiliers.

Le coût de ce projet s’élève à plus de 15 millions d’euros. La livraison est programmée pour 2024.