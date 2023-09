Puy-de-Dôme : amélioration des arrêts de la ligne du tramway clermontois

À Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), l’accessibilité à la ligne de tramway a été améliorée. Le Syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération clermontoise (SMTC-AC) a notamment procédé à la rénovation de l’ensemble des stations et des arrêts de bus T2C. Les nouvelles infrastructures ont été inaugurées début septembre 2023.

Les travaux, qui ont été réalisés au cours de cet été 2023, ont porté sur la reprise des peintures et sur le reconditionnement des structures métalliques. Les systèmes d’éclairage ont aussi été améliorés, grâce à l’installation de luminaires LED, de détecteurs de présence et de panneaux photovoltaïques. En outre, le mobilier urbain et les vitrages ont été renouvelés. Enfin, des équipements divers, dont des cendriers avec récupérateurs de mégots et des poubelles de tri sélectif, ont été mis en place.

Selon le SMTC-AC, ce chantier de rénovation était nécessaire, car les arrêts du tramway clermontois étaient devenus vétustes et ne répondaient plus aux normes énergétiques en vigueur.