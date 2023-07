Puy-de-Dôme : à Riom, la piscine Béatrice-Hess de nouveau fermée

Après sa réouverture partielle en avril, la piscine Béatrice-Hess, à Riom (Puy-de-Dôme), a refermé ses portes fin juin en raison de travaux. Elle rouvrira temporairement à la rentrée pour permettre aux usagers de découvrir un nouveau bassin d’apprentissage. En attendant, les nageurs sont accueillis à la piscine Maurice-Ravel à Châtel-Guyon.

Commencée en 2022, la rénovation de ce centre aquatique porte sur la réhabilitation du bâtiment existant et sur la création d’une extension. Les travaux déjà réalisés ont permis de conserver le bassin sportif de 25 m x 15 m. La capacité d’accueil des vestiaires scolaires et associatifs a été augmentée. Les murs vitrés et la filtration ont été remplacés pour améliorer la performance énergétique. Le bloc sanitaire a bénéficié d’une réfection.

Les travaux en cours portent sur la création d’un bassin de 25 m x 10 m à l’emplacement du bassin ludique et sur celle d’un bassin de 150 m² dédié aux activités « santé et forme ». Un bassin de 250 m², pour les loisirs et la détente, sera également réalisé.