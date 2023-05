Puy-de-Dôme : à Clermont-Ferrand, inauguration du chalet du jardin Lecoq

Après dix mois de restauration, le chalet du jardin Lecoq a été inauguré par la ville de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), le 11 avril 2023. À la suite de cette réhabilitation, l’ancienne bâtisse construite en 1868 devient aujourd’hui une résidence d’artistes.

Les travaux réalisés ont porté sur le désamiantage du site et sur le remplacement de nombreux éléments dont les fenêtres et les cloisons. L’opération a également inclus le remplacement du système de chauffage, des installations électriques et de la plomberie. Grâce à ce chantier, le bâtiment dispose aujourd’hui d’un rez-de-chaussée de 50 m² où les artistes peuvent travailler librement avec le matériel mis à leur disposition. Un bureau, deux chambres, une salle de bains ainsi qu’une cuisine équipée ont été aménagés au premier étage du bâtiment. L’objectif est d’accueillir les résidents dans les meilleures conditions possibles. L’étape suivante portera sur la réfection de la façade, qui restera fidèle à celle d’origine pour préserver l’authenticité de l’édifice.

Ce projet, porté par la ville de Clermont-Ferrand, permet de redonner un nouveau souffle à cette bâtisse historique.