Puy-de-Dôme : à Clermont-Ferrand, 13 projets lauréats du budget participatif 2023

Depuis 2018, la ville de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) consacre 5 % de son budget d’investissement à la réalisation de projets choisis par les habitants. Pour cette année 2023, 13 projets, déployés sur l’ensemble du territoire, vont bénéficier de ce financement.

Dans le quartier sud, le terrain devant l’école Albert-Bayet sera réaménagé et une opération de redynamisation sera menée sur l’espace alentour. Pour le secteur est, la place de la Rocade sera rénovée et un équipement sportif, dédié aux activités en plein air, sera mis en place dans le quartier de la Gauthière.

Dans le centre-ville, l’aire de stationnement de la Maison des sports sera dotée de parkings pour vélos, et un nouvel aménagement paysager sera réalisé sur la place des Bughes. Dans le secteur nord, un skatepark et un parcours de pumptrack vont voir le jour. Dans la partie ouest, le mur d’escalade du gymnase Robert Pras sera rénové et un parc pédagogique sera implanté au sein de l’écoquartier Trémonteix.

Enfin, des arbres fruitiers seront plantés dans différents lieux de la ville. Des boîtes de collecte de serviettes hygiéniques et des aires de liberté pour les chiens seront aussi disposées sur l’ensemble du territoire.