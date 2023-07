Purehome, des parquets et lambris qui purifient l’air intérieur

Basée à Mimizan dans les Landes, l’entreprise familiale FP Bois s’attache depuis 1953 à produire des revêtements en bois dans le respect de l’environnement. A l’occasion de ses 70 ans, elle lance une nouvelle gamme de parquets et lambris en bois massif, Purehome, dotée de la technologie brevetée du même nom, qui a la capacité de purifier en continu l’air intérieur. Son action constante élimine 83 % des composés organiques volatils (COV) d’une pièce, et 99,9 % des bactéries et virus présents par contact sur le parquet ou le lambris.

Une fonction purifiante testée et validée

La technologie Purehome a été développée par le service R&D de FP Bois et testée en laboratoire indépendant pour les COV et pour les bactéries staphylocoque doré, Escherichia coli, grippe H1N1 et une souche de coronavirus humain. Les polluants sont absorbés et neutralisés grâce à des molécules spécifiques. Tous les parquets et lambris Purehome à finition vernie, huilée et saturée, sont concernés. Ils sont disponibles en pin maritime ou sapin du Nord, deux essences issues de forêts gérées de manière responsable et durable. Le pin maritime provient exclusivement du massif forestier des Landes de Gascogne où chaque année en moyenne 16 000 hectares sont reboisés, soit 20 millions d’arbres.

Une large offre de finitions décoratives

Parquet huilé en pin maritime en sept teintes (Huilé), revêtement bicolore à poser au mur ou au sol (Duplex), lambris en huit nuances de blanc (Pure Essentiel), lambris en lames de largeur 185 mm et 195 mm (Extrême et Virginia), lambris à effet vintage (Génération), lambris à surface brûlée selon une technique ancestrale japonaise et finition mate protectrice (Yaki), l’offre est large, convient à tous les styles et peut répondre à toutes les envies décoratives.