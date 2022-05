Pur-T Wood, un saturateur biosourcé hautement hydrofuge

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Bois Supprimer Bardage Supprimer France Supprimer Valider Valider

Aussi performant qu’un saturateur classique, ce nouveau produit biosourcé de Plastor préserve durablement les bois extérieurs, tout en conservant leur aspect naturel.

Plastor propose aux artisans spécialisés dans la pose de terrasses et de bardages ce nouveau saturateur, conçu et fabriqué en France dans le Jura. Formulé à base d’huiles végétales et de résines modifiées biosourcées, en phase aqueuse, avec moins de 1 g/l de COV, il limite son impact sur l’environnement.

Pur-T Wood préserve durablement des intempéries et des UV les bois extérieurs, traités en autoclave et toutes les essences (feuillus, exotiques, résineux...). À pouvoir hydrofuge renforcé, il bloque l’eau et l’humidité en surface, et son pouvoir antiglisse sur bois sec ou humide le rend adapté à une application sur des abords de piscines. Il offre également une haute protection contre les taches, les corps gras et les saletés.

Inodore et à texture gélifiée sans coulures, il est confortable à utiliser et s’applique facilement à la verticale. Non filmogène, il ne s’écaille pas et s’entretient par simple réapplication. Disponible en incolore et en trois teintes mates, il conserve l’aspect authentique du bois.