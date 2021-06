Pum ouvre certaines agences franciliennes le samedi matin

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Saint-Gobain Distribution Bâtiment France Supprimer PUM Plastiques Supprimer Ile-de-France Supprimer Dans les agences Supprimer Valider Valider

Devant le volume de chantiers en Ile-de-France, l’enseigne spécialisée de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France a décidé d’ouvrir sept agences pour permettre à ses clients de tenir leurs délais.

Avec une hausse de l’activité de + 8 % sur le premier trimestre 2021 (chiffres Capeb, avril 2021), les artisans franciliens font face actuellement à surcroit de travaux de rénovation. C’est dans contexte que Pum a décidé d’ouvrir le samedi matin ses agences de Limay, Nanterre, Boulogne-Billancourt, Malakoff, Pantin, ainsi que celles des 18ème et 12ème arrondissements de Paris. « L’ouverture le samedi matin manifeste notre engagement aux côtés des professionnels du bâtiment au moment où leur activité le nécessite tout particulièrement. », précise Baptiste Tabary, directeur régional IDF/Normandie de l’enseigne spécialisée dans les « services et solutions en matériaux de synthèse ».

Service de livraison express

D’après la filiale de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, « la circulation fluide le samedi matin via les grands axes routiers d’Ile-de-France permettra ainsi à ses clients de première et deuxième couronne parisienne de se présenter dans l’un de ces sept points de vente et de bénéficier du service d’enlèvement mis en place entre 8h et 12h. »

Pour rappel, Pum propose un service de livraison en 1h30 via un transport express et sur-mesure en 2 roues. « Tous les chantiers franciliens pourront ainsi être livrés dans le périmètre de l’A86 à partir de 25€ pour les colis au format A4 ou un sac de moins de 10 kg. L’enseigne livre également en 4 roues toute commande de moins de 20m3 et pesant jusqu’à 1 000 kg dans toute l’Ile-de-France pour 90€. »