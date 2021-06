PUM lance une offre de plancher chauffant basse température

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Plancher chauffant Supprimer PUM Plastiques Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer France Supprimer Valider Valider

L’enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, spécialisée dans les produits en matériaux de synthèse, propose une nouvelle solution de plancher chauffant basse température (PCBT) bénéficiant d’une garantie de 10 ans et couplée à des services pour les professionnels.

Cette nouvelle offre PCBT du négoce-partenaire PUM se compose de tubes en PERT (maniable, souple et 100 % recyclable), de kits avec un collecteur de synthèse pré-monté sur étrier, un thermomètre repositionnable et une vanne droite auto-étanche, et de plaques planes. Tous les composants bénéficient d’une garantie commerciale de 10 ans, unique sur le marché. Pour en bénéficier, il suffit que les produits soient vendus par PUM, qu’une étude de projet soit réalisée en agence PUM, qu’un plan de pose soit réalisé ainsi qu’une étude de déperdition certifiée par un bureau d’études thermique au jour de l’installation du PCBT et enfin que la pose soit réalisée par un professionnel.

Des partenariats avec Opti+ et Solu+

PUM s’est associé à Opti+, un service d’accompagnement qui aide les professionnels à optimiser leurs projets de construction neuve, de la conception à la livraison. Les clients reçoivent gratuitement un calepinage et une note de calcul pour réaliser leurs chantiers en moins de 96 heures. Et d’ici à la fin de l’année 2021, PUM mettra à leur disposition sur son site internet l’outil Solu+, un configurateur PCBT permettant d’établir des devis complets avec tous les composants, et de donner un estimatif du temps de pose.