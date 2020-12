Pum lance son premier catalogue dédié aux paysagistes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Saint-Gobain Distribution Bâtiment France Supprimer PUM Plastiques Supprimer France Supprimer Dans les agences Supprimer Valider Valider

Ce nouveau catalogue de l’enseigne spécialisée de Saint-Gobain distribution bâtiment France présente sur 224 pages 1000 références sur l’aménagement extérieur.

Pum est connue, et reconnue, pour son offre produit pour les plombiers, chauffagistes, entreprises de travaux publics, mairies, maçons, couvreurs, piscinistes. Mais l’enseigne spécialisée en produits et solutions plastiques de Saint-Gobain distribution bâtiment France est aussi présent sur l’aménagement extérieur. C’est pour faire connaitre son offre qu’elle vient de publier son premier catalogue dédié aux paysagistes. Ce catalogue de 224 pages présente ainsi une gamme complète d’arrosage, de stockage des eaux de pluie, d’aménagement paysager, de tubes et raccords pression en PVC et PE, et bien sûr tout l’outillage et les consommables nécessaires.

Cinq nouvelles gammes

Par ailleurs, il met l’accent sur cinq nouvelles gammes spécifiques : tunnel d’infiltration et ses accessoires ; accessoires pour l’arrosage (col de cygne, crampons pour tube, dévidoirs, raccords…) ; plots pour terrasse et accessoires ; toile de paillage tissée marron et géotextile de stabilisation pour graviers ; bordure de délimitation pour allée.

A noter que ma gamme outillage s’étoffe avec l’ajout au catalogue de produits destinés à baliser les zones de travaux : panneaux de chantier, piquets, chaine, embouts…