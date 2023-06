Pum et SGDB France récoltent deux trophées "Marque employeur"

Avec MyPumCampus, Pum mise sur la formation interne autour des produits, du management et du commerce. L'originalité de ce dispositif tient au fait que les formations sont dispensées par des collaborateurs de Pum. 60 d'entre eux ont été sollicités pour la rédaction des modules, et un formateur est désigné pour dispenser les sessions. Douze parcours de formation en présentiel et en distanciel ont été proposés autour des produtis en 2022, et une application vient de démarrer en 2023. C'est aussi en 2023 qu'ont démarré les formations au management. Une démarche collaborative saluée par le jury, qui y voit un puissant levier d'implication, de reconnaissance et de fidélisation des équipes.



Un autre trophée du négoce dans la catégorie "Marque employeur" a été décerné à SGDB France, pour sa campagne #MaVieMaDistri. Face aux besoins de recrutement (4 000 postes en 2022), le groupe recherche des profils qualifiés. Cette campagne met en avant la diversité des métiers de la distribution, leur ouverture à la mixité, à la diversité des parcours et des aspirations. SGDB France s'est pour cela appuyé sur un collaborateur-influenceur, sélectionné parmi 25 candidats internes sur la base de 5000 votes des salariés de SGDB France. Cedrick Daemen, vendeur en agence, est allé à la rencontre de ses collègues et a pu tourner des vidéos, ensuite diffusées sur TikTok, Instagram et Facebook. Sept métiers différents ont ainsi été présentées, avec les mots de ceux qui les pratiquent au quotidien. 500 000 vues ont été générées, dont 40 % sont allés au bout de la vidéo. Les candidatures ont grimpé de 40 % sur la période, et le sentiment d'appartenance des collaborateurs s'en est trouvé renforcé.