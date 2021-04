Puls’Air Ivoire, enduit de lissage et de finition prêt à projeter

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Enduit Supprimer TOUPRET Supprimer France Supprimer Valider Valider

Ce nouvel enduit de Toupret a été développé pour offrir une finition optimale avant la mise en peinture et éviter aux applicateurs d’avoir à mélanger le fin et l’extra-fin sur chantier.

Élaboré en collaboration avec les applicateurs, Puls’Air Ivoire est un enduit de lissage et de finition en pâte jusqu'à 2 millimètres pour machines à projeter (type queue de cochon). Il permet aux applicateurs de ne pas avoir à réaliser de mélange, pour un gain de temps et d'efficacité sur chantier. S'appliquant sans impression sur plaques de plâtre, il allie pouvoir garnissant opacifiant et haute qualité de finition. Il est également facile d'application grâce à sa glisse, un resserrage optimisé et un ponçage réduit.

Une gamme complète

Ce nouvel enduit complète la gamme déjà composée de Puls’Air Bleu (enduit 2 en 1 garnissant et lissant pour dégrossir les supports irréguliers), Puls’Air Orange (enduit de finition en pâte extra-fin) et Puls’Air Gout (enduit de finition pour le débullage du béton et le lissage, finition gouttelettes). Puls’Air Ivoire convient parfaitement en redoublement sur Puls’Air Bleu. Sa consommation est de 1,7 kg/m²/mm et la mise en peinture peut se faire 24 à 48 heures après.

Vers plus de mécanisation

Avec la gamme d'enduits Puls’Air et l'ouverture d'une nouvelle usine lui permettant de fabriquer de gros volumes, Toupret vise à conforter sa place d'acteur majeur sur le marché professionnel. Le fabricant français entend notamment renforcer ses positions sur le marché du neuf et s'adapter à l'évolution des enduits en pâte qui s'orientent vers une plus grande mécanisation de l'application.