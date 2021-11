Puget-Ville : une halte multimodale et un pigeonnier ont été mis en place

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Projet Supprimer Valider Valider

Puget-Ville dispose maintenant d’une nouvelle halte multimodale et d’un pigeonnier.

Le pigeonnier et la halte multimodale de Puget-ville (Var) ont été inaugurés le vendredi 19 novembre 2021. Ce fut l’occasion pour la municipalité de présenter ces nouvelles infrastructures.

La halte multimodale a été aménagée aux abords de la route départementale 97. Elle dispose d’une aire de covoiturage de 50 places, d’un arrêt de bus couvert, ainsi que de plusieurs emplacements réservés aux taxis, aux personnes handicapées et aux familles. Elle est également équipée de caméras de vidéoprotection et d’une borne de recharge pour véhicules électriques. Un cheminement piéton la relie au centre-ville. Plusieurs objectifs ont été ciblés dans sa construction : favoriser les transports en commun ainsi que de sécuriser l’accès aux transports scolaires et le centre-ville en délocalisant tous les arrêts vers l'arrêt de bus de la halte multimodale.

Le pigeonnier, quant à lui, est qualifié de « solution écoresponsable ». Cette structure a été créée pour permettre à des colonies de pigeons d’y élire domicile. Elle doit également faciliter la gestion de leur nombre, notamment en stérilisant les œufs et en surveillant leur état sanitaire.

Précisons qu’un budget de 511 k€ a été investi dans la réalisation des deux projets.