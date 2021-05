Puget-Théniers : un nouveau pont reliant les Alpes-Maritimes avec le Var

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Alpes-Maritimes Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La mise en service du nouveau pont de la Trinité, à Puget-Théniers, est prévue en 2023.

La phase de pré-étude du nouveau pont routier, situé à la sortie du village de Puget-Théniers (Alpes-Maritimes), est terminée. Le démarrage des travaux est prévu en mai 2022, pour une mise en service estimée au milieu de l’année 2023. Le jeudi 29 avril dernier, Charles-Ange Ginésy, président du Département des Alpes-Maritimes, a présenté la maquette du pont de la Trinité reconstruit. Le nouvel ouvrage, indispensable pour assurer la traversée des Alpes-Maritimes vers les Alpes-de-Haute-Provence en traversant le Var, n’a plus rien à voir avec l’ancien équipement, qui a fait son temps. Vétuste et dégradée, l’ancienne structure n’est plus adaptée à la nouvelle réalité du trafic.

Le projet de reconstruction du pont consiste à créer un ouvrage en béton de type « bow-string ». D’une longueur de 110 m et d’une largeur bidirectionnelle de 3 m avec deux voies, le pont se distinguera par ses deux arcs massifs (bow) permettant de porter le tablier (structure porteuse) via des suspensions verticales (string). L’opération consistera également à aménager une continuité cyclable en sortie du pont, avec l’élargissement de la RD 6202. Le Département des Alpes-Maritimes a octroyé 5,70 M€ pour la réalisation de ce projet.