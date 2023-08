Logement : les nouvelles communes autorisées à majorer la taxe d'habitation pour les résidences secondaires bientôt identifiées

Le décret d'application de la loi de finances pour 2023 relatif à la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires "n'est toujours pas paru", s'étonnait mi-février la sénatrice Céline Brulin (Seine-Maritime - CRCE) dans le cadre des questions au gouvernement. Ladite loi de finances, "afin de lutter contre la crise du logement dans les zones tendues notamment sur le littoral, [...] a élargi le nombre de communes pouvant majorer leur taxe d'habitation pour les résidences secondaires [...]. Une pondération de la taxe pouvant aller jusqu'à 60 % a été votée, tout comme l'abrogation du critère de zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants".

La parlementaire demandait à l'exécutif de préciser la date de publication de ce décret, "rappelant que seul le levier de fiscalité locale reste aux élus pour financer des opérations de logement en faveur des résidents permanents".

Majoration de la THRS possible dès 2023

La réponse écrite du ministère chargé des Comptes publics n'a été publiée que cinq mois plus tard, et le texte attendu n'est toujours pas paru... L'exécutif rappelle que deux types de mesures sont prévues par la loi de finances pour 2023 pour renforcer la lutte contre la rétention foncière :

- l'élargissement du zonage de la taxe sur les logements vacants (TLV ) et de la majoration facultative de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS), afin de tenir compte de la situation des communes rurales, littorales, touristiques et de montagne qui, sans appartenir à des zones d'agglomération de plus de 50 000 habitants, présentent une forte tension immobilière résultant d'une proportion élevée de résidences secondaires ;

- et l'augmentation des taux de la TLV, portés de 12,5 % à 17 % la première année et de 25 % à 34 % à compter de la deuxième année.

Pour répondre plus précisément à la sénatrice, le ministère des Comptes publics indique que le décret d'application, qui a reçu un avis favorable du Comité des finances locales (CFL), "sera publié prochainement". Il procédera à une mise à jour de la liste des communes où ces dispositifs sont applicables, à savoir celles répondant aux critères de forte tension immobilière, résultant notamment d'une proportion élevée de résidences secondaires. Au total, plus de 3 600 communes devraient ainsi être identifiées, avait précisé le ministère de la Transition écologique.

Ce texte permettra "aux communes concernées qui le souhaitent de délibérer dès cette année pour instituer la majoration de THRS, assurant dès cette délibération l'effet incitatif poursuivi par le dispositif, " conclut la réponse écrite.

QE n° 05259, réponse à Céline Brulin (Seine-Maritime - CRCE), JO Sénat du 20 juillet 2023