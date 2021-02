Provins : les trois projets prioritaires de la ville en 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Cette année, les élus de la municipalité de Provins ont acté différents projets dont trois prioritaires.

Dans le but d’améliorer les conditions de vie des Provinois, de nombreuses opérations de modernisation sont prévues pour redonner vie à certains endroits de la ville de Provins (Seine-et-Marne). Une enveloppe de 5 M€ est consacrée à la réalisation de ces projets portés en 2021 par la mairie.

L’une des grandes priorités de la commune est la rénovation complète du Cosec du quartier Champbenoist. En plus des travaux de réhabilitation du gymnase, la création d’une salle de boxe adjacente et le transfert de la salle de musculation existante y sont prévus. Le chantier débutera en automne 2021 et devrait durer un an.

Soutenir le commerce du centre-ville, très impacté par la crise sanitaire, est le second projet prioritaire de la Ville. « On a budgété 63 k€ pour soutenir nos commerçants en 2021. Après la plateforme de click and collect et le Provins bon commerces, on va installer des boxes de retrait pour les commandes passées en ligne », précise Olivier Lavenka, le maire de Provins (Seine-et-Marne).

Les travaux de restauration de l’église Sainte-Croix font également partie des chantiers urgents de la Ville. Le programme prévoit trois phases, dont la première débutera en fin 2021. Cette dernière portera sur le réaménagement du bas-côté nord de l’édifice. Ce patrimoine, fermé depuis 1985, sera ouvert au public après cette première phase de sa rénovation.