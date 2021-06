Provins : bientôt un nouvel immeuble rue d’Esternay

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Immeubles à construire Supprimer Valider Valider

Un immeuble de 32 logements contribuera à la requalification de la rue d’Esternay d’ici 2022.

Un nouveau projet immobilier s’apprête à voir le jour rue d’Esternay, dans la commune de Provins (Seine-et-Marne). Il s’agit de la construction d’un immeuble composé de deux bâtiments reliés par une aire de parking extérieure et un parking commun en sous-sol. La future infrastructure comptera 32 logements répartis sur trois niveaux. Ce projet revêt une grande importance pour la municipalité, « car il va nous permettre d’entamer la requalification de cette rue et plus largement de l’entrée de la ville, côté route de Sourdun », souligne Olivier Lavenka, maire de Provins. Le permis de construire du nouvel immeuble a été délivré en novembre 2020. Les travaux dureront 18 mois, avec une livraison prévue fin 2022.

À l’issue de ce chantier, une cinquantaine de logements émergeront sur la même parcelle, juste derrière ce premier immeuble. Ces nouvelles constructions prendront quant à elles deux ou trois ans à sortir de terre, afin que l’ensemble soit achevé d’ici 2024 ou 2025.