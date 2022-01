Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Chantiers Supprimer France Supprimer Valider Valider

Lors de la rénovation de bâtiments anciens dans la zone protégée de Sóller, à Majorque, des exigences strictes ont dû être respectées pour protéger l'esthétique d’un bâtiment historique. La couleur de la peinture utilisée pour l'extérieur et les volets devait notamment être précisée, tout en préservant les caractéristiques existantes telles que les façades et les murs en pierre.

Pour répondre à cette réglementation tout en proposant une solution innovante et durable réduisant la condensation et la formation de moisissures, l'architecte Roland Weber s'est tourné vers les gammes Solance et Solar du fabricant allemand de peintures Maxit.

Cette peinture extérieure possède des propriétés spéciales la rendant capable de faire face à une humidité extrême et à une irradiation solaire élevée grâce à l'ajout de 3M™ Glass Bubbles.

Ces minuscules microsphères réfléchissent le rayonnement infrarouge solaire, ralentissant ainsi la vitesse à laquelle le bâtiment se réchauffe. Cela permet de garder l'intérieur plus frais pendant les mois d'été et de réduire la consommation d'énergie ainsi que les émissions de CO2 si le bâtiment est climatisé.

N’hésitez pas à visiter notre page pour plus d’informations

En visitant notre page web sur la formulation des peintures et revêtements, vous retrouverez l'histoire complète de la rénovation à Majorque, y compris les citations de l'architecte Roland Weber. Vous y trouverez également quatre nouvelles études de cas portant sur différentes applications réelles de peintures utilisant les propriétés des 3M™ Glass Bubbles.

Notre page comporte également un formulaire permettant de demander une consultation gratuite sur la formulation des peintures avec nos experts techniques. Cela pourra vous aider à explorer des solutions innovantes afin d’améliorer les performances et la durabilité de votre formulation de peinture.

Lire les études de cas

Contenu proposé par 3M