Protection des réseaux d’eau potable : Watts propose des solutions anti-pollution

Distribuée à travers un réseau de plus en plus complexe, l’eau potable est exposée à des variations de débit et de pression. En cas de siphonage ou de refoulement, d’éventuels retours d’eaux sont susceptibles de polluer l’eau potable par des eaux impropres à la consommation ou d’autres fluides circulant dans les réseaux. L’arrêté relatif à la protection des réseaux d’eau potable impose que tout équipement raccordé au circuit soit pourvu de dispositifs de protection correspondant au niveau de risque du fluide (classé de 1 à 5 selon sa dangerosité). Conformes, accessibles et démontables, ces dispositifs doivent être placés à différents points du réseau.

Près des équipements, les disconnecteurs de type BA et CA

Contre les retours de fluides classés 3 (risque pour la santé du fait de substances toxiques) et 4 (danger toxicologique), Watts préconise deux dispositifs.





© Watts CA 2096

Le disconnecteur non contrôlable CA 2096 convient pour les installations avec fluides de niveau 3 (chauffage domestique inférieur à 70 kW, pompes à chaleur). Il se compose de deux clapets de non-retour séparés par une chambre communiquant avec l’atmosphère. En cas de dépression en amont ou de surpression en aval, la chambre sépare les circuits.





© Watts BA 2860

Le disconnecteur contrôlable BA 2860 est adapté aux installations avec fluides de niveau 4. Il interrompt l’alimentation par auto-vidange et mise à l’égout du fluide en cas de danger de retour dans la canalisation principale. Il garantit un haut niveau de sécurité dans un grand nombre de réseaux (chimie, agro-alimentaire, milieu hospitalier, traitement de l’eau, chauffage, climatisation ou incendie).

Au niveau des piquages, des disconnecteurs d’extrémité HA



© Watts HA 216

Pour éviter tout retour d’eau polluée par des fluides de catégorie 2 (eau ou fluide sans risque toxique ou microbiologique pour la santé humaine) et 3, le disconnecteur d’extrémité HA 216 s’intercale sur tous les robinets de puisage et d’arrosage entre le flexible et le nez du robinet. En cas de dépression sur le réseau d’eau potable, son système casse-vide assure une vidange de l’aval à l’arrêt du débit et évite toute contamination. Non générateur de coups de bélier, il bénéficie d’une grande robustesse.

Au point de livraison, des clapets antipollution EA

© Watts EA 251

Recommandé après le compteur d’eau, le clapet antipollution EA 251 protège le réseau d’eau potable de toute contamination par des fluides de catégorie 2. Accompagné obligatoirement d’un robinet d’arrêt, il comprend un clapet anti-retour et deux prises de pression : amont ou entrée pour le contrôle du clapet et le prélèvement de vérification de la qualité de l’eau, aval ou sortie pour la vidange de l’installation et le prélèvement intérieur. Fonctionnant dans toutes les positions par des températures de -10°C à 65°C en continu, il s’installe au point de livraison, au niveau des piquages.

Une application de planification

L’arrêté exige également l’entretien et la maintenance des dispositifs de protection au minimum une fois par an. La procédure est simplifiée grâce au service dédié CRAN de Watts ou à son application DigiscoTM qui permet de planifier les interventions sur les disconnecteurs de type BA, CA et clapets EA à brides. L’application permet de remplir et d’envoyer les formulaires de contrôle directement depuis son smartphone.