Protac fait l’acquisition de Norsilk

Mutares a cédé Norsilk à Protac, filiale française du Groupe Rose.

Négoce vous avait signalé, cet été, les tractations entre Mutares et Protac pour la reprise de Norsilk. Et bien, c'est fait. La société d’investissement allemande vient d’annoncer la vente de Norsilk à la filiale du Groupe Rose. Pour Mutares, « Protac est le repreneur stratégique idéal pour Norsilk. La société opère en effet dans la transformation du bois pour diverses industries et applications, ce qui bénéficiera au futur développement de Norsilk. Les deux sociétés auront en outre l’opportunité de se positionner, ensemble, comme un fournisseur leader dans les produits en bois sur le marché français. »

Bateaux complets

Ce rachat n’est « en aucun cas une fusion » tient à expliquer Claudie Maindron, la directrice commerciale de Protac. « Norsilk est une filiale indépendante comme Puidukoda en Estonie. C’est chacun pour soi avec une stratégie client propre. » Néanmoins, les entreprises prévoient de maximiser le sourçing et la logistique. « Avec 250 000 à 300 000 m3 de bois brut, nous allons peser plus lourd dans les négociations et nous pourrons avoir des bateaux complets. »

50 M€ de CA

Pour rappel, Mutares avait fait l’acquisition de Norsilk en 2015 auprès du groupe finlandais Metsä. La société a été ensuite intégrée au groupe Donges en 2019. En 2021, Norsilk emploie une centaine de personnes et table sur un chiffre d’affaires de plus de 50 M€, en hausse de 60 % par rapport à 2020. Quant à Protac, l’entreprise est une filiale du Groupe Rose. Fondée en 1995 et installé à Lamballe-Armor (Côtes-d’Armor), elle est présente en négoce et dans les grandes surfaces de bricolage. Elle emploie 83 personnes pour un chiffre d’affaires de 56 M€.