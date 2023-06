Prospérences va aider au recyclage des menuiseries

Le 19 juin 2023, Prospérences et Menrec ont conclu un partenariat afin d’améliorer le recyclage des menuiseries en fin de vie. Dans le cadre de cet accord, la société lorientaise, spécialisée dans la collecte exploitation de données sur les secteurs de l’habitat et de la construction (et partenaire de Négoce), va aider la structure - créée par Atlantem Industries, FenétréA et Riou Glass en 2020- à mieux communiquer avec sa cible –les artisans menuisiers- et à « leur transmettre les informations utiles pour la bonne transition de leur gestion des déchets de menuiseries. »

Ce qui devrait permettre à Menrec de se focaliser sur son métier comme l’explique sa directrice du développement Cécile Guinchard : « Nous sommes une start-up, une petite équipe qui a très envie de grandir. Nous avons compris que notre travail devait se concentrer sur notre savoir-faire de collecteur-recycleur, spécialiste des menuiseries, et utiliser notre temps à accompagner les Eco-organismes pour nous enregistrer comme mandataire des marchés de collecte et recyclage des menuiseries. »