Promoteurs et professionnels de l’immobilier : devenez #FONTAPartners !

A propos de FONTA Partners

Fort de plus de 40 ans d'expérience dans la promotion immobilière, le groupe FONTA lance une nouvelle activité avec FONTA PARTNERS.

Vous maîtrisez un foncier pour réaliser un projet immobilier ? FONTA Partners met à votre disposition son savoir-faire et les moyens du Groupe FONTA pour vous aider à le valoriser au mieux. FONTA Partners vous accompagne ainsi dans le montage, la commercialisation et la réalisation de l'opération.

Familial, indépendant et à taille humaine, le Groupe FONTA vous assure toute la réactivité nécessaire à la réalisation de votre projet, et ce dans le cadre d’un partenariat équilibré et respectueux des atouts et moyens de chacun.

FONTA Partners a vocation à intervenir dans les régions Nouvelle Aquitaine et Ile de France. Notre objectif : réaliser entre 200 et 300 logements par an.

Plus d’informations sur https://www.fonta.fr/groupe/fonta_partners.php

Les garanties FONTA Partners

Devenez #FONTAPartners et nous vous promettons :

Un partenariat solide et durable avec un promoteur indépendant à taille humaine

Des risques maîtrisés

La garantie du bon déroulement de chaque opération immobilière

Une capacité de financement d'opérations d'envergure

Les meilleures conditions proposées sur le marché

Les réalisations FONTA Partners

2 permis de construire obtenus :

Résidence Seniors de 96 logements à NIORT (79), en copromotion avec EDELIS et en partenariat avec le gestionnaire LES SENIORIALES.

Résidence Seniors de 78 logements à VILLENEUVE SUR LOT (47), en copromotion avec EDELIS et en partenariat avec le gestionnaire LES JASMINS.

Les réalisations FONTA Partners

3 permis de construire déposés :

Une résidence hôtelière 4* à POITIERS (86) de 130 logements

Une résidence à LIMOGES (87) de 19 logements

Une résidence intergénérationnelle de 23 logements dans l'agglomération de BORDEAUX (33)

Plus d’informations sur https://www.fonta.fr/groupe/fonta_partners.php

Le Groupe FONTA Promotion

Avec plus de 40 ans d’expertise en immobilier d’entreprise et résidentiel, le Groupe Fonta, ancré localement, possède une culture familiale reconnue, alliant confiance et pérennité.

Créé en 1977 à Toulouse, le Groupe Fonta se spécialise dans l’immobilier de bureau, en construisant en Midi-Pyrénées, berceau de l’entreprise, mais aussi à Nantes, Bordeaux, Marseille, Montpellier et Sophia Antipolis.

En 1989, le groupe se diversifie et opère avec succès sur le marché du logement en construisant des résidences destinées aux propriétaires occupants ou aux investisseurs (300 logements par an environ).



Plus d’informations sur https://www.fonta.fr/

Contenu proposé par FontaPartners