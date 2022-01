Prolongement du tramway T1 : travaux de réseaux et de canalisations lancés à Noisy-le-Sec

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-Saint-Denis Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Différents concessionnaires se sont engagés à réaliser les travaux préparatoires du projet de tramway T1 de Bobigny à Val-de-Fontenay.

Dans le cadre du projet visant à prolonger le tramway T1 qui reliera Bobigny (Seine-Saint-Denis) à Val-de-Fontenay (Val-de-Marne), des chantiers de modernisation et de sécurisation des réseaux et des canalisations se poursuivent à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis). Les travaux ont débuté le 3 janvier dernier par la réalisation de tranchées pour la pose de câbles HTA le long du boulevard de la République, entre la place Jean-Coquelin et la rue Dombasle. L’entreprise Enedis, gestionnaire de l’aménagement de 95 % du réseau électrique en France, a pris en charge cette partie des opérations, qui s’est achevée le 14 janvier.

La multinationale française Veolia assure en parallèle le dévoiement de conduites d’eau potable et des raccordements, du 3 janvier au 4 mars 2022, entre la rue de l’Union et le boulevard Gambetta. Concernant le dévoiement des réseaux de gaz sous trottoir, c’est le principal distributeur de gaz naturel en France, GRDF, qui s’en occupe, du 10 au 28 janvier 2022 au niveau de la rue Anatole-France.

Pour rappel, le projet de prolongement du tramway T1 vise à améliorer l’offre de transport dans l’est parisien, permettant de relier plusieurs quartiers et centres-villes, et de desservir des équipements du territoire comme les écoles, les marchés et les équipements sportifs. La mise en service du tramway T1 entre Bobigny et Val-de-Fontenay est prévue pour fin 2026.