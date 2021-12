Projets : un AMO à la carte

Rédigé par la fédération Cinov (métiers de la prestation de services intellectuels du conseil, de l'ingénierie et du numérique) et l'Union nationale des économistes de la construction (Untec), le « Guide de l'assistance à maîtrise d'ouvrage », dans sa version mise à jour, est désormais disponible sur une plate-forme en ligne « dynamique et évolutive » (https://choisirsonamo.fr/).