Projet urbain partenarial et ZAC, un mariage impossible ?

Face à un renchérissement du foncier et de raréfaction des financements publics, les aménageurs recourent de plus en plus à des zones d'aménagement concertée (ZAC) à maîtrise foncière partielle. Or le temps de la construction et celui de l'aménagement public de la zone n'est pas synchronisé. Le porteur du projet, pour obtenir les autorisations nécessaires à la construction, doit alors trouver une solution pour prétendre que les équipements publics nécessaires à l'édification de son programme seront réalisés. La convention de projet urbain partenarial (PUP) peut être un outil mais sa compatibilité avec la ZAC interroge.