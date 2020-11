Projet O’rizon à Gif-sur-Yvette : la première partie de la livraison est effectuée

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Essonne Supprimer Valider Valider

Les premiers travaux de l’éco-quartier O’rizon sont terminés à Gif-sur-Yvette.

Les entreprises Cogedim, Vinci Immobilier, Eiffage Immobilier et Dream ont collaboré pour assurer la livraison de la première section de l’éco-quartier O’rizon à Gif-sur-Yvette (Essonne). Ce projet, réalisé au sein du centre scientifique et technologique de Paris-Saclay, est réparti en 5 îlots.

La première livraison comprend 650 logements familiaux et 187 logements étudiants. Ces appartements du T1 au T5 proposent des espaces extérieurs : balcons, terrasses et loggias. Plus de 4 200 m² de commerces sont également disponibles sur l’allée principale d’O’rizon avec notamment une boulangerie, une pharmacie, une banque ainsi qu’une crèche et une annexe de la mairie. À noter qu’un pôle médical est déjà présent sur le site depuis le mois de mars 2020.

Commercialisée depuis le mois de juin 2018, la deuxième phase de ce programme immobilier sera achevée entre la fin d’année 2021 et le début d’année 2022.