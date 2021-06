Projet Grand Matabiau – quais d’Oc : la démolition des immeubles se poursuit sur l’avenue de Lyon

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Haute-Garonne Supprimer Démolition Supprimer Valider Valider

Des travaux de démolition d’immeubles sont en cours au sein de la métropole de Toulouse, dans le cadre du projet Grand Matabiau – quais d’Oc.

L’Établissement Public Foncier Local (EPFL) du Grand Toulouse (Haute-Garonne) a engagé des travaux de démolition le 1er mars 2021, dans le cadre du projet Grand Matabiau. Ils concernent les immeubles du no 5 au 9 et du no 12 au 16 de l’avenue de Lyon.

La durée du chantier est prévue pour quatre mois. Les travaux se déroulent de 8 heures à 17 heures. La piste cyclable est partiellement interrompue à proximité des chantiers, et le stationnement est interdit du no 12 au 16 de l’avenue de Lyon. Quant aux accès riverains et piétons, ils sont maintenus.

Une nouvelle phase de travaux de démolition des immeubles situés du no 19, no 21 et no 23 de l’avenue Lyon a débuté le 9 juin dernier.