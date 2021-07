Projet faubourg Malepère : l’avis des habitants sollicité

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Haute-Garonne Supprimer Ecoquartier Supprimer Valider Valider

La concertation lancée auprès des habitants et des associations dans le cadre du projet de transformation du quartier Malepère, à Toulouse, continue.

L’aménagement du quartier Malepère, à Toulouse (Haute-Garonne), est un projet ambitieux, dont l’objectif est de constituer un quartier associant habitat, équipements publics et commerces de proximité. Il permettra une transition douce entre Toulouse-centre et les communes voisines de Quint-Fonsengrives, Labège et Orens-de-Gameville. L’opération préservera les espaces naturels et paysagers existants.

Piloté par Toulouse Métropole et réalisé par Oppidéa, le projet concerne une emprise de 113 ha. Il est pensé de manière durable et fait intervenir de multiples acteurs publics et privés qui travaillent dans une démarche de coconstruction. Il comprendra, à terme, des îlots aux formes et à la taille variées avec des logements, des crèches, un gymnase, un espace senior, deux groupes scolaires, une bibliothèque et une salle multiactivités. La livraison de l’ensemble des chantiers est prévue en 2030.

Pour l’heure, le projet fait encore l’objet d’une concertation. Habitants, propriétaires, promoteurs, associations, acteurs économiques et bailleurs sociaux sont ainsi invités au dialogue pour se l’approprier. Les prochains ateliers de concertation en ligne auront lieu le 14 septembre et le 12 octobre 2021.