Projet de troisième ligne de métro à Toulouse : des travaux de forage rue Velasquez

Les travaux de forage dans la rue Velasquez sont en cours à Blagnac. Ils sont réalisés par la société Ginger.

Tisséo Ingénierie lance une campagne d’analyse du sous-sol de la rue Velasquez, juste après l’intersection de la rue des Tamaris à Blagnac (Haute-Garonne). Depuis le 17 février 2021, cette zone fait l’objet de travaux de forage. Cette opération s’inscrit dans le cadre des études d’avant-projet de la troisième ligne de métro à Toulouse (Haute-Garonne). Réalisée par l’entreprise Ginger (Yvelines), elle durera environ quatre semaines.

Les travaux consistent à extraire des échantillons de terre, appelés « carottes », par des forages d’une cinquantaine de mètres de profondeur. Ces échantillons seront ensuite analysés par des experts afin de déterminer leur nature et leur résistance. Ce diagnostic permettra aux acteurs de la troisième ligne de métro d’adapter le projet, ainsi que de préciser le positionnement des ouvrages (réseaux, stations et ouvrages annexes) et les méthodes de construction.