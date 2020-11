Projet de rénovation du collège Pierre-de-Ronsard à Montmorency

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Le collège Pierre-de-Ronsard à Montmorency bénéficiera de travaux de restructuration.

Le début du chantier de réhabilitation du collège Pierre-de-Ronsard à Montmorency (Val-d’Oise) débutera fin 2020 pour une livraison attendue en 2022. L’objectif du projet est d’adapter les locaux aux besoins actuels tout en offrant les meilleures conditions aux élèves et à l’ensemble du personnel. D’un montant estimé à 8,4 M€, l’opération est financée par le conseil départemental du Val-d’Oise. À noter que, durant le chantier, des bâtiments modulaires seront disponibles afin de recevoir les classes provisoires.

Le projet concerne le réaménagement des locaux d’enseignement et des locaux pédagogiques. La rénovation du collège comprend notamment la mise en conformité des installations techniques et des normes d’accessibilité ainsi que le ravalement des façades. Le préau bénéficiera également d’une extension et la cour de récréation sera entièrement refaite. Le collège aura une capacité d’accueil de 650 élèves.