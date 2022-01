Projet de rénovation de l’EHPAD Marcel-Paul de Fleury-Mérogis

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Essonne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

L’EHPAD Marcel-Paul, à Fleury-Mérogis, sera bientôt rénové.

Afin d’améliorer les conditions de vie de ses résidents et le cadre de travail de son personnel, l’EHPAD Marcel-Paul, dans la commune de Fleury-Mérogis (Essonne), fera l’objet de divers travaux de rénovation. Cette opération prévoit la suppression des 12 chambres doubles de la résidence et la création d’un nouveau pôle d’activité et de soins adaptés aux aînés souffrant d’une maladie neuro-évolutive. La réfection des équipements techniques, des espaces de travail du personnel et de la toiture figure également parmi les travaux à effectuer dans le cadre de ce projet.

Le chantier de rénovation et de mise en conformité de l’EHPAD Marcel-Paul est estimé à 6 M€ environ. Il bénéficie d’une subvention de près de 3 M€ liée au Ségur de la santé. Le Département de l’Essonne fait aussi partie des partenaires qui financent ce projet. Sa contribution s’élève à 504 k€. Zacharie Mauge, le directeur de l’établissement, prévoit de déposer ce mois-ci le permis de construire pour ce projet, et de terminer les travaux en 2023.