Projet de loi Climat et Résilience : tout ce qui concerne la construction

Loi Climat et Résilience

Examiné mercredi 10 février en Conseil des ministres, le très attendu projet de loi "portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets pour le climat" comporte 69 articles répartis en 6 titres : consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger, se nourrir et renforcer la protection judiciaire de l'environnement.