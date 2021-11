Projet d’extension de la ferme pédagogique d’Ermont

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Travaux d'extension Supprimer Valider Valider

La ferme pédagogique d’Ermont fait aujourd’hui l’objet d’un important projet d’extension.

Afin d’assurer une meilleure exploitation de sa ferme pédagogique ouverte en juin 2020, la municipalité d’Ermont (Val-d’Oise) prévoit de l’agrandir. Le nouveau site devrait s’étendre sur une surface de 7 300 m².

Le projet comprend plusieurs opérations. Il consiste à créer de nouveaux bâtiments pour accueillir les animaux et les bureaux du personnel. L’aménagement d’un espace dédié au stockage de denrées alimentaires pour les animaux, d’une basse-cour et de zones de pâturage fait aussi partie des travaux à effectuer. La municipalité envisage également de créer une aire de pique-nique et des sentiers de promenade sur le terrain de cette ferme d’Ermont.

La commune n’a pas encore annoncé le calendrier des travaux. Elle est actuellement en attente d’une déclaration d’utilité publique pour ce projet. Celle-ci sera suivi des procédures d’expropriation pour acquérir deux parcelles, nues et non bâties, de 1 000 et de 660 m², sur lesquelles les nouvelles infrastructures de la ferme seront aménagées. Les travaux ne pourront commencer qu’après l’acquisition des terrains.