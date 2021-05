Projet d’équipement socioculturel du Douze à Cergy : les travaux continuent

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Equipement culturel Supprimer Valider Valider

Les travaux du futur équipement socioculturel, Le Douze, dans le quartier de l’Axe Majeur-Horloge, à Cergy, se poursuivent. Ils entrent actuellement dans leur deuxième phase.

Le Douze est un projet d’équipement socioculturel qui s’adresse à tous les publics du quartier Axe Majeur-Horloge, à Cergy (Val-d’Oise). Il comprendra, à terme, trois pôles de production et d’échanges socioculturels, dont un pôle événement, un pôle musique et un pôle centre social. Les travaux ont démarré à l’automne 2017 avec la déconstruction de l’ancienne maison de quartier, du gymnase des Roulants et de la tour de l’Observatoire. La construction de la salle de spectacle sur les lieux de l’ancien gymnase des Roulants a commencé en novembre 2018. Sa livraison, effectuée en avril dernier, marque la fin de la première phase de travaux. La nouvelle salle a une capacité de 800 places assises et 1 500 places debout. Elle est également pourvue d’une scène télescopique de plus de 17 m de large, d’une régie mobile et de gradins amovibles.

Le chantier entre actuellement dans sa deuxième phase. Celle-ci se concentre sur l’aménagement du pôle qui accueillera, à terme, le centre musical municipal, la salle de l’Observatoire et les studios d’enregistrement. Il sera dédié à l’apprentissage de la musique, au travail de création artistique et à la performance sur scène. La livraison est prévue pour la rentrée 2021.

La dernière phase des travaux se concentrera sur l’aménagement du pôle « Centre social ». Elle portera sur la rénovation de fond en comble de la maison de quartier. Cette dernière proposera de nombreuses activités avec des prestations techniques et des fonctionnalités de haut niveau. Sa livraison est attendue pour le début de l’année 2022.