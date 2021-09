Projet Bus-Tram à Antibes Juan-les-Pins : les aménagements sur la route de Grasse passent à la phase 2

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Alpes-Maritimes Supprimer Transports Supprimer Valider Valider

Les travaux d’aménagement de la route de Grasse, s’inscrivant dans le projet Bus-Tram à Antibes Juan-les-Pins, entrent dans leur seconde phase.

Dans le cadre de la réalisation du projet Bus-Tram à Antibes Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes), divers travaux d’aménagement ont été entrepris sur la route de Grasse. La première phase du chantier a été effectuée sur la partie sud, entre l’avenue de la Sarrazine et le collège Bertone. Le renouvellement des réseaux d’eau, l’enfouissement des réseaux aériens et l’aménagement du tracé du Bus-Tram ont été notamment achevés. Ces travaux seront complétés, d’ici novembre 2021, par la pose des enrobés et la plantation des arbres et arbustes.

La seconde phase du chantier, qui concerne la section entre le collège Bertone et le giratoire de la Croix-Rouge, devrait débuter dès la fin de ce mois de septembre. Elle permettra de poursuivre les travaux de rénovation et d’embellissement de la route de Grasse, qui s’étaleront jusqu’à fin 2022.

La préparation du tracé du Bus-Tram à Antibes Juan-les-Pins devrait occasionner le remplacement de 2,8 km de réseaux d’eau, l’enfouissement de 8,2 km de réseaux d’électricité et de télécommunication, l’aménagement de 1 600 m2 de blocs modulaires et la création de trois parkings ainsi que d’un bassin de rétention.