Projet « Bus entre Seine » : une enquête publique prévue au cours de l’année

Dans le Val-d’Oise, des voies de bus dédiées seront aménagées d’ici 2027 dans le cadre du projet « Bus entre Seine ».

« Bus entre Seine » est un projet lancé en 2018 par le Département du Val-d’Oise. Cette initiative vise l’amélioration des déplacements des voyageurs sur le territoire grâce à l’aménagement de voies de bus dédiées. L’objectif est de renforcer la régularité des lignes, mais aussi de réduire les temps de trajet, notamment entre le pont de Bezons et les gares d’Argenteuil, de Sartrouville et de Cormeilles-en-Parisis. Notons que ces communes, situées entre deux bras de la Seine, sont faiblement desservies par les transports en commun. Il faut également savoir que ces secteurs, densément peuplés et riches en pôles d’activités, vont encore se développer d’ici 2030. Une offre de transport en commun adaptée est donc nécessaire pour répondre au mieux aux évolutions à venir.

Les aménagements prévus iront de sites propres bidirectionnels pour les bus à des aménagements plus limités comme des réaménagements de carrefour et des couloirs d’approche. Ils seront accompagnés de la restructuration des espaces publics, tels que les trottoirs, les itinéraires cyclables et les aménagements paysagers.

La concertation préalable au projet a été menée en avril 2018 pour une première étape de dialogue avec le public. Ensuite, les études techniques ont été réalisées en considérant le bilan de la concertation approuvé par le conseil d’Île-de-France Mobilités. Au cours de cette année, le public sera consulté dans le cadre d’une enquête publique. Celle-ci sera effectuée sur la base d’un projet plus détaillé. Cette phase doit permettre à la préfecture de déclarer le projet d’utilité publique avant la réalisation des études détaillées et les acquisitions foncières pour permettre sa concrétisation. En moyenne, il faut environ huit ans entre la concertation préalable et la réalisation des aménagements. Ainsi, la mise en service du projet est prévue à l’horizon 2027.