Projet Aguilera : une concertation dès cet été

À Biarritz, le futur quartier d’Aguilera se dessine. La phase de conception du projet par une équipe d’architectes urbanistes durera jusqu’en 2022.

Le projet Aguilera, localisé entre le stade Aguilera et le Jai-Alaï, s’inscrit dans le cadre du projet d’aménagement urbain et sportif de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques). Les aménagements prévus à cet effet s’articuleront autour des objectifs de la commune en matière d’évolution urbaine et de développement économique.

Côté sportif, la Ville prévoit la construction de bâtiments pour le centre de formation du Biarritz olympique et la réhabilitation des équipements sportifs. Côté logement, le nouveau quartier prévoit au moins 55 % de logements sociaux. La réalisation d’espaces et de services publics, ainsi que d’un parc de stationnement, est également au programme.

À partir du 21 juillet, les Biarrots seront consultés sur la construction du nouveau quartier. Cette phase de concertation permettra d’alimenter les études et d’adapter les aménagements en fonction des orientations évoquées pendant les échanges avec le public. Notons que les années 2021 et 2022 seront consacrées à la conception du projet. Celle-ci sera réalisée par une équipe d’architectes urbanistes avant les procédures administratives. À l’issue des études de conception, soit courant 2022, le calendrier de réalisation sera précisé.