Projet 3e ligne de métro à Toulouse : échéance en 2028 au lieu de 2025

La réalisation de la 3e ligne de métro à Toulouse est étalée jusqu’en 2028 et non en 2025, comme initialement prévu.

La mise en service de la 3e ligne de métro de Toulouse (Haute-Garonne) est reportée en 2028. Jean-Luc Moudenc, le maire de la ville, a communiqué ce report de l’échéance le lundi 14 décembre 2020. Le nouveau calendrier prévoit une exécution des travaux étalée sur six ans avec un lancement inchangé en 2022. « Nous réaliserons la 3e ligne en une seule fois et d’un seul tenant », rassure-t-il.

Un défaut de financement est mis en cause dans ce revirement. Dans son communiqué, le maire accuse les méfaits économiques de la pandémie de Covid-19 sur les recettes de la ville et de la métropole toulousaine. Combinées au bilan catastrophique de Tisséo Collectivités, le porteur du projet, les pertes sont évaluées à 154 M€ pour 2020. Et selon les prévisions de Sacha Briand, adjoint au maire en charge des finances, celles-ci seront de 114 M€ en 2021 et de 58 M€ en 2022.

À noter que la réalisation de la 3e ligne fait l’objet d’un contrat de 714 M€. Celui-ci a été attribué à la société Alstom en début novembre 2020 et stipule la construction de 27 km de lignes et 21 stations entre Colomiers (Haute-Garonne) et Labège (Haute-Garonne).