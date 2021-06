Profils Systèmes poursuit son développement et recrute

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Artisans Supprimer Entreprises Supprimer France Supprimer Valider Valider

Pour accompagner son développement, la société Profils Systèmes, spécialiste de la menuiserie aluminium Made in France recrute 20 agents de production dans son usine industrielle située à Baillargues (34).

Dans un contexte inédit où l’amélioration du confort de son logement est devenue une priorité, les professionnels de la menuiserie connaissent pour la plupart un rebond d’activité salutaire. C’est le cas de Profils Systèmes, qui annonce pour le premier semestre 2021 « des résultats exceptionnels qui confirment la formidable dynamique du marché de l’habitat ».



De nouveaux collaborateurs recherchés

L’entreprise héraultaise est, il est vrai, parfaitement positionnée sur les produits qui ont le vent en poupe. « Profils Systèmes développe des produits qui répondent aux besoins actuels : sécuriser son environnement, sa maison, favoriser le bien-être ! » souligne Aymeric Reinert, son directeur général. « Notre foyer est bien l’endroit où nous nous sentons en sécurité, et le temps que nous y passons aujourd’hui nous donne envie de le rendre encore plus confortable. »

Aymeric Reinert, directeur général de Profils Systèmes - © Richard Sprang



L’augmentation considérable de son activité engendre des besoins de moyens humains supplémentaires. 15 nouveaux collaborateurs ont déjà rejoint l’entreprise depuis novembre dernier. Profils Systèmes entend accélérer le développement de son activité et confirme son dynamisme en cette période de relance. « Nous sommes fiers de pouvoir annoncer le recrutement de 20 nouveaux collaborateurs sur notre site industriel héraultais », annonce Aymeric Reinert. « Nous croyons en l’avenir, notre objectif est de pérenniser les emplois et développer notre activité sereinement ! »



Une entreprise française dynamique

Outre le contexte économique favorable, Profils Systèmes récolte aujourd’hui les fruits d’une stratégie d’entreprise menée depuis plus de 20 ans, privilégiant l’implantation hexagonale de son activité. En effet, tandis qu’un grand nombre d’industriels décidaient de délocaliser leur activité à l’étranger, Profils Systèmes choisissait à contre-courant de pérenniser les emplois en France en investissant et en développant son site industriel : intégration d’une presse d’extrusion de 2200 tonnes, d’une chaîne de laquage vertical, au début des années 2000, puis d’une deuxième chaine de laquage verticale en 2019.

Aujourd’hui, avec un site industriel et logistique de 48 000 m² et un effectif de plus de 400 salariés, Profils Systèmes intègre l’ensemble du processus de production sur son site de Baillargues (34) : recherche et développement filage, barrettage, laquage, cintrage des profilés, ainsi que tous les services support. Ce process a permis à Profils Systèmes d’obtenir l’accord des douanes françaises pour le marquage “Made In France”, ”Fabrication Française” de tous ses produits : profilés aluminium pour gammes de menuiseries, portails et pergolas.

Dernièrement Profils Systèmes a obtenu la norme de management de la qualité internationale ISO 9001-2015 en mars 2021. L’industriel poursuit sa stratégie d’amélioration continue à travers la mise en place des systèmes de management de la santé, sécurité et de l’environnement dont les résultats des audits devraient être connus dans les prochaines semaines.