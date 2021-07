Profils Systèmes obtient la certification environnementale ISO 14001

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Profils Systèmes Supprimer Certifications environnementales Supprimer Aluminium Supprimer France Supprimer Valider Valider

L’entreprise Profils Systèmes a annoncé le 5 juillet 2021 qu’elle venait d’obtenir la certification environnementale ISO 14001.

Depuis toujours, Profils Systèmes se préoccupe de son impact sur l’environnement. Dans un souci d’amélioration continue, l’entreprise a décidé de franchir un cap supplémentaire : celui de la certification ISO 14001. Elle s’est engagée à réduire son impact environnemental sur de nombreux axes tels que son empreinte carbone - rappelons que l’entreprise satisfait à la démarche Alu+C- depuis 2019 – l’amélioration de la prévention des risques environnementaux comme les risques de pollution ou encore l’optimisation de la gestion de ses déchets. Ainsi, après la mise en place de toutes ces actions au sein de l’entreprise, portées et partagées par sa direction, son management et par l’ensemble de ses collaborateurs, Profils Systèmes a obtenu avec succès la certification ISO 14001, preuve concrète de son engagement pour la protection de l’environnement.

Cette certification ISO 14001 vient compléter celle du management de la qualité ISO 9001. Obtenue en mars 2021, cette dernière est le reflet du système d’amélioration continue mis en place dans l’entreprise et se traduit au quotidien par une aptitude à gagner en efficacité, à fournir régulièrement un produit ou un service de qualité conforme aux exigences de ses clients et aux exigences légales et réglementaires applicables.