Profilage et fabrication de rideaux métalliques : faites confiance à Métal 2000

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Chantiers Supprimer France Supprimer Valider Valider

Pour protéger votre local commercial contre les intrusions des malfaiteurs, il est indispensable d’acheter un rideau métallique ou de faire réparer votre grille défaillante. Vous n’avez pas besoin de chercher un fournisseur plus loin, car Métal 2000 est le prestataire à qui vous devez faire confiance dans ces situations. Découvrez dans la suite de l’article le savoir-faire de cette entreprise en matière de profilage et de fabrication de rideaux électriques.

Métal 2000, spécialiste de la fabrication et de la pose de rideaux métalliques

Couvrant Paris et toutes les grandes villes françaises, Métal 2000 est un expert agréé pour concevoir des rideaux et grilles métalliques. Avec des produits testés et contrôlés, les techniciens de cette entreprise sont certains d’être à la hauteur de vos attentes. De plus, les matériaux utilisés par cette structure sont solides et résistants. Par ailleurs, Métal 2000 ne lésine pas sur les moyens pour faire un travail irréprochable.

Pour cela, elle effectue les finitions avec attention afin de prévenir tout risque de panne dès la première année d’installation. En outre, cette entreprise vous propose plusieurs produits très utiles. Vous retrouverez chez Métal 2000 des grilles cobra, des grilles articulées et même des rideaux métalliques à lames pleines.

En plus de s’impliquer dans la conception, la structure procède également à la pose des rideaux métalliques, les techniciens de l’entreprise maitrisant les techniques et les étapes à suivre pour installer une grille métallique.

Métal 2000, expert de l’entretien des rideaux métalliques

Les compétences de Métal 2000 ne se limitent pas à la fabrication et à l’installation des grilles métalliques. En effet, cette entreprise est également spécialisée dans l’entretien de ces équipements. Ainsi, pour vous épargner des réparations répétitives, elle procède à la maintenance de vos rideaux métalliques. Pour bénéficier de cette prestation, vous n’aurez qu’à signer un contrat d’entretien avec Métal 2000.

Après la signature de la convention, l’entreprise se met à la tâche pour prévenir les éventuelles pannes qui pourraient apparaitre au cours de l’utilisation de vos rideaux métalliques. Elle prend le soin de démonter la grille et d’examiner de près l’état du moteur, les fixations, les éléments de guidage et l’axe d’enroulement.

Métal 2000, professionnel de la réparation de rideaux métalliques

Depuis quelques années, Métal 2000 s’est imposé comme le leader dans le secteur de la réparation de stores métalliques. En effet, cette entreprise a une grande expérience en métallerie depuis des années.

De ce fait, lorsque vous rencontrez un problème avec votre rideau métallique, vous pouvez directement solliciter l’expertise des professionnels de cette structure. En faisant appel à Métal 2000, vous êtes certain de profiter d’un travail bien fait et de qualité.



Avant de se lancer dans le dépannage de votre grille, les techniciens effectuent d’abord un diagnostic complet de votre installation pour déterminer l’origine du dysfonctionnement. Ce n’est qu’après cette étape qu’ils procèdent à la réparation des rideaux métalliques. Qu’il s’agisse d’une panne ordinaire ou d’une urgence, ces experts ont toujours en tête de fournir un travail de qualité : vous pouvez donc vous attendre à un résultat impeccable en vous tournant vers l’entreprise Métal 2000.

Par ailleurs, les techniciens de Métal 2000 sont très transparents, car ils vous tiennent informé du coût de l’intervention avant le démarrage de la réparation. Vous pouvez également faire la demande d’un devis à l’entreprise pour connaitre le prix de la prestation avant son intervention.

Contenu proposé par Metal2000