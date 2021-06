Professionels et anciennes ministres : la composition de la commission Rebsamen

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer France Supprimer Commission Rebsamen Supprimer Logements neufs Supprimer Valider Valider

Parmi les 32 membres de la commission présidée par François Rebsamen, des anciennes ministres, trois parlementaires LREM, un essayiste...

Députés, chefs d’entreprise, économistes… Le ministère de la Transition écologique révèle, ce mardi 1er juin, la liste des 32 membres de la commission Rebsamen.

Sept élus locaux, de gauche et de droite, la compose : Nathalie Appéré, présidente PS de Rennes Métropole, Pia Imbs, maire sans étiquette d'Holtzheim (Bas-Rhin) et présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, Patrick Jarry, maire divers gauche de Nanterre (Hauts-de-Seine), Jean-Luc Moudenc, président LR de Toulouse Métropole, Renaud Payre, vice-président Gauche Unie du Grand Lyon, chargé du logement, François Rebsamen, président PS de Dijon métropole et président de cette commission, et Catherine Vautrin, présidente LR du Grand Reims.

Sur le même sujet Les promoteurs relèvent (un peu) la tête grâce au logement intermédiaire

Trois LREM sur les huit parlementaires

Les huit parlementaires de tous bords sont : Dominique Estrosi-Sassone, sénatrice LR des Alpes-Maritime, dont le récent rapport sur le Zéro artificialisation des sols (Zan) pointe « l’approche coercitive » du gouvernement, Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice Gauche républicaine et socialiste de Paris et ex-secrétaire d'Etat au logement, Frédéric Marchand, sénateur LREM du Nord, Pascal Martin, sénateur centriste de Seine-Maritime, Mickaël Nogal, député LREM de la Haute-Garonne et président du Conseil national de l’habitat (CNH), Sylvia Pinel, députée PRG du Tarn-et-Garonne et ex-ministre du Logement, Laurianne Rossi, députée LREM des Hauts-de-Seine, et Guillaume Vuilletet, député LREM du Val-d’Oise, qui a remis en 2019 un rapport sur la simplification des mesures contre l'habitat indigne.

50 000 entreprises du bâtiment représentées

Six professionnels feront remonter les problèmes du terrain : Bruno Arcadipane, président de l’organisme paritaire Action Logement, Bernard Mounier, président de Bouygues Immobilier, Eric Bazard, président de l’association Club Ville Aménagement, qui regroupe des dizaines d’aménageurs, Véronique Bédague, directrice générale du numéro un français de la promotion Nexity, l’entrepreneuse Alexandra François-Cuxac, présidente – sur le départ – de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), qui regroupe plus de 660 sociétés, le patron de PME Olivier Salleron, président de la Fédération française du bâtiment (FFB), qui compte 50 000 entreprises adhérentes.

Sur le même sujet Constructeurs et promoteurs ont hâte de guider la commission Rebsamen

Trois économistes et un essayiste

La commission compte enfin onze « personnalités qualifiées » dont trois économistes : Agnès Bénassy-Quéré (Trésor), Aurélie Sotura (Banque de France), et Alain Trannoy (Cercle des économistes), par ailleurs membre de la commission des Comptes du logement.

Ont également été sollicités : Patrick Doutreligne, ancien délégué général de la Fondation Abbé-Pierre et président de l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux (Uniopss), Emmanuelle Cosse, ancienne ministre EELV du Logement et présidente de l’Union sociale pour l’habitat (USH), qui fédère plus de 630 opérateurs, Laurent Girometti, directeur général des Établissements publics d'aménagement de Marne-la-Vallée (Epamarne), Isabelle Kébé, président du bureau d’études parisien FCL – Gérer la Cité, Xavier Lépine, président de l’Institut de l'épargne immobilière & foncière (IEIF), dont une récente étude note un intérêt croissant pour le résidentiel et la santé du côté des « zinzins », Philippe Mahé, chargé par le gouvernement au printemps 2020 de relancer le BTP et désormais préfet du Finistère, Robin Rivaton, essayiste spécialiste de l’immobilier et proche de Valérie Pécresse, Olivier Sichel, directeur général délégué de la Caisse des Dépôts.

Sur le même sujet Construction : Jean Castex relance la relance

Annoncée par le Premier ministre Jean Castex et la ministre déléguée au Logement Emmanuelle Wargon le 17 mai dernier, ce groupe de travail aura pour mission « d’établir un diagnostic objectif des freins actuels à la construction de logements, et de proposer au gouvernement des mesures à même de les lever pour relancer durablement la construction de logements là où les besoins sont les plus importants », rappelle le ministère.

Première séance plénière le 8 juin prochain. Remise des recommandations en septembre prochain.