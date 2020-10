Productivité en temps de crise : l’intérêt de la digitalisation dans le monde d’après

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée La digitalisation des chantiers : pour améliorer productivité, qualité et sécurité Supprimer Numérique Supprimer France Supprimer Valider Valider

Indispensables, les tâches administratives relatives aux chantiers sont chronophages. Sur le terrain, elles ralentissent les opérations alors même que l’ère est à la productivité.

Petits ou grands, les chantiers sont toujours la somme de nombreuses données. Et forcément, plus les chantiers sont importants, plus les informations inhérentes s’accumulent. Activités, effectif, fournitures, équipements… Les rapports de chantier des équipes travaux sont essentiels au bon déroulement des opérations et permettent aussi d’en analyser les indicateurs clés. Dans ce schéma, la productivité est sans nul doute le point d’orgue des journaux de bord. Seulement voilà, pour compiler l’ensemble des informations nécessaires, tous les intervenants doivent jouer un rôle. La remontée des informations peut prendre jusqu’à trente minutes par tâche. Soit un temps précieux qui n’est pas consacré à leur cœur de métier, ni à une action à plus forte valeur ajoutée. L’application Novade permet aux chefs de chantier de générer des rapports en mobilité : ils peuvent ainsi se concentrer sur l’opérationnel !

La digitalisation au service du terrain

Sur le chantier SMP4 (Eiffage Génie Civil et Spie Batignolles), la solution a été rapidement adoptée par toutes les équipes. Ici, jusqu’à dix rapports par jour étaient générés pour ensuite être traités ou compilés. Soit deux à trois heures de travail administratif supplémentaire ! « La solution de digitalisation des rapports a été voulue comme une démarche qui permet de focaliser les personnes sur leur rôle essentiel, qui est d’optimiser nos processus. En effet, nous perdions trop de temps à traiter des données plutôt que de les exploiter », témoigne Xavier Abad, directeur de projet Spie Batignolles. Et si la gestion de l’administratif peut être ressentie comme fastidieuse, elle fait aussi courir le risque d’une perte d’informations du fait de nombreuses saisies et ressaisies, alors qu’il faut mieux faire et aller plus vite. Les données capturées sur les Rapports de chantier Novade sont directement exploitables et permettent l’analyse de :

la productivité des équipes ;

la consommation des ressources ;

la performance du chantier au jour le jour ;

le suivi des écarts par rapport au prévisionnel.



Et gagnez en productivité

Depuis quelques mois, suite à l’arrêt de l’activité, l’optimisation des délais est devenue un enjeu majeur pour tenter de rattraper les retards. « En cette période de crise sanitaire, les entreprises de BTP subissent une forte pression financière. Optimiser la productivité des chantiers est désormais une priorité vitale pour nos clients. Novade, les accompagne en mettant à disposition une plateforme qui leur permet sur le terrain un gain de temps important et un accès immédiat aux données clés : la production, la sécurité, la qualité », commente Bruno Suard, directeur général Novade Europe. Xavier Abad, qui utilise aussi la solution digitale sur le projet de l’A480, confirme son intérêt notamment en temps de crise : « Plus les sociétés ont une digitalisation anticipée des process, plus vite il y a une remontée des cadences de productivité ».

Avec Novade, quand le module « Qualité » permet de piloter efficacement la conformité, le module « Rapports », lui, permet de superviser la production. Sur le terrain, les données sont agrégées directement en temps réel par l’équipe et suivies sur la plateforme à distance. Mieux, les rapports et journaux de chantier sont automatisés. La transmission des informations devient fluide et intuitive. Grâce aux tableaux de bord et à l’analyse que permet l’outil, il est possible de piloter en temps réel les ratios de production et ainsi de comparer le prévisionnel au réel… Un atout majeur en cette période tendue. Une solution résolument intelligente qui « améliore considérablement la communication et la transmission d'informations », conclut Marcel Millerat, responsable de site, Spie Batignolles sur le projet SMP4.

Contenu proposé par Novade.