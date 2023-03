Prix du Projet citoyen : le dépôt de candidatures est ouvert

Chaque année, le Prix d’architecture du Projet citoyen récompense les acteurs d’une démarche de co-production dans laquelle habitants et usagers ont participé activement à l’opération, et où le maître d’ouvrage et l’architecte ont su intégrer ces dynamiques dans le projet. Pour la troisième année consécutive, une catégorie «HLM» sera présente, développée en partenariat avec l’Union sociale pour l’habitat (USH).

Les projets retenus à concourir seront représentatifs d’une concertation entre maître d’ouvrage (collectivité, maître d’ouvrage privé, comité de quartiers, association), maître d’usage (utilisateurs, habitants, résidents) et maître d’œuvre (représenté par l’architecte avec l’appui éventuel de partenaires, tels que paysagiste, urbaniste, scénographe).

Dans cette même approche, la catégorie «HLM» récompense les opérations portées par un maître d’ouvrage social et donnant une place importante aux démarches d’association des usagers, des locataires ou futurs accédants dans la conception du programme, du projet architectural ou du suivi de réalisation. Cette catégorie «HLM» se compose de deux prix, l’un pour la construction neuve et l’autre pour la réhabilitation, qui seront remis à l’occasion du Congrès de l'USH de Nantes, en octobre 2023.

Clôture des candidatures le 31 août 2023. Remise des prix catégorie «HLM» lors du Congrès de l’USH, du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes. Remise du prix catégorie «Générale» lors du Congrès des architectes de l’Unsfa, les 19 et 20 octobre 2023 à Avignon.

Renseignements et inscriptions : ppc@unsfa.com