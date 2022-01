Prix de l’ACEtylène 2021 : six lauréats

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Réalisations Supprimer France Supprimer Valider Valider

La dixième édition des prix de l’association des Concepteurs lumière et Eclairagistes (ACE) a dévoilé son palmarès le 20 janvier. Remise des prix le 28 juin 2022 à Lyon.

L’objectif de ce concours annuel est de récompenser des concepteurs lumière indépendants ayant réalisé des mises en lumière pérennes allumées depuis le 1er septembre 2019. Cinq prix ont été attribués à six lauréats.

Prix de la conception lumière extérieure et paysager (ex-aequo)

Site de la Confluence à Namur (Belgique). Conceptrice lumière: Isabelle Corten (Agence Radiance 35).

La lumière se veut «organique», en symbiose avec les individus, évoluant avec eux. Choix d’un éclairage doux, jouant subtilement avec des tonalités de blancs et des intensités s’adaptant aux saisons et aux usages des lieux, une lumière travaillée en «dentelle» pour des effets de matière, de courbes, de reflets dans l’eau.

Prix de la conception lumière extérieure et paysager (ex-aequo)

Ganivelles à Mantes la Jolie. Concepteur lumière: Charles Vicarini (Studio Vicarini).

Faire de ce nouvel accès une porte d’entrée annonciatrice du lointain, de l’horizon et de l’immensité, marqués par une pause naturelle à l’entrée des ZAC et des aménagements urbains progressifs et adaptatifs.

Prix «Mise en lumière du patrimoine bâti»

Tour Silex 2 à Lyon. Concepteur lumière : Lucas Goy (Les Eclaireurs).

Le bâtiment Silex 2 (Ma Architectes/Arte Charpentier) comprend une partie réhabilitée augmentée d’une nouvelle épaisseur et hauteur de bureaux. Le volume dégagé est porté par une grande structure triangulée et mise en lumière par des lignes de LED, selon une matrice portant différents scénarii, pour l’éclairage quotidien comme pour des animations particulières.

Prix de la conception lumière intérieure

Bridge-Siège Social Orange à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine). Concepteur lumière : François Gaunand (Agence Seulsoleil).

Lorsque l’on entre dans le nouveau siège social, un grand atrium paysager accueille le visiteur. D'une hauteur de 30 mètres, il s’étend sur près de 80 mètres de longueur à l’instar d’une «ville intérieure » aux volumes suspendus. L’atrium végétalisé constitue le point d’orgue de l’architecture du bâtiment. Les plateaux de bureaux prolongés par des balcons s’y élèvent sous trois grandes verrières. Ces dernières sont scindées par deux «bâtiment-ponts», qui assurent une jonction de part et d’autre de l’édifice.





Prix «Petit budget» (budget éclairage inférieur à 70 000 € HT)

Maison des Arts à Bruxelles. Conceptrice lumière: Isabelle Corten (Agence Radiance 35).

Mission d’étude et direction des travaux de mise en lumière de la Maison des Arts. Le projet s’est développé autour de l’invitation à y pénétrer et y découvrir ses richesses. Chacun des espaces est l’objet d’une mise en lumière spécifique qui convie le visiteur à une expérience sensorielle poétique en le guidant par un cheminement.

Prix «Coup de cœur»

Lanternes tournantes à Verdier (Suisse). Conceptrice lumière : Mourka Glogowski.

L’idée était de créer des lanternes tournantes pour candélabres sur le principe du théâtre d’ombres. En journée, l’objet ressemble à une lanterne décorative. Le soir, les lanternes s’allument, des personnages apparaissent et tournent en farandole créant des saynètes sur la thématique de la montagne.