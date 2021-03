Pritzker 2021 : A Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, la reconnaissance unanime

Alors que le duo d’architectes a été déclaré lauréat de ce prix parmi les plus prestigieux le 16 mars, leur démarche et leur œuvre sont saluées par le monde de l’architecture et de la construction en France. Qu’ils aient étudié ou bâti avec eux, qu’ils les aient exposés ou qu’ils aient éprouvé la générosité de leurs espaces, les professionnels interrogés par «Le Moniteur» font part de leur expérience autant que de leur admiration. Et tous applaudissent ce Pritzker hautement mérité.