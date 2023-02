Prismatic d'Oknoplast, l'alliance de la technicité et du design

Ce nouveau modèle se distingue par son design épuré et ses hautes performances d’isolation. Grâce à un profilé affiné de 76 mm et un battement central de 120 mm, il offre de plus grandes surfaces vitrées qui laissent donc entrer plus de lumière à l’intérieur de l’habitat.

Performances thermiques et phoniques

La finesse du profilé de la Prismatic Oknoplast réduit la quantité de PVC utilisé dans la production de la fenêtre. Le vitrage 4Xglass plus grand, aux propriétés thermiques élevées, permet de profiter d’espaces plus lumineux toute saison. Innovant, il est composé d’une vitre de 4 mm d’épaisseur, de deux vitres de 3 mm d’épaisseur et de deux intercalaires de largeur différentes : 18 mm et 16 mm. Avec les différentes épaisseurs des vitres et des intercalaires, le vitrage 4Xglass constitue une protection efficace contre les déperditions de chaleur et supprime la sensation de parois froides à l’intérieur de l’habitat. De plus, classée A à 5 chambres et avec une épaisseur de vitrage allant de 24 à 48 mm, elle offre également une très bonne isolation acoustique, idéale pour un intérieur calme. Elle affiche ainsi un coefficient de performance thermique Uw = 0,78 W/m²K et un coefficient d’isolation phonique Rw = 34 dB.

Les éléments de sécurité renforcés

Les fenêtres étant, avec les portes, la principale voie d’accès des cambrioleurs, Oknoplast a doté sa Prismatic d’une nouvelle génération d’équipements destinés à assurer la sécurité des biens et des personnes : renforts brevetés des ouvrants et dormants, double point de sécurité, vitrage retardateur d’effraction, ainsi que deux gâches anti-effraction vissées dans le renfort en acier du dormant. Les classes de résistance RC1 ou RC2 sont disponibles en option.

Un design contemporain et personnalisable

Avec son design tout en finesse, Prismatic Oknoplast répond aux dernières tendances architecturales avec des formes plus modernes, sans arrondis. Pour mettre en avant et affiner ce profilé élégant, le fabricant polonais propose une nouvelle poignée centrée très esthétique. 24 couleurs de plaxage sont également disponibles afin de donner un caractère unique aux pièces de la maison. Couleur béton brut ou effet bois, le plaxage peut être choisi en fonction du style de l’habitation.