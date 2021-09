Printemps 2022 : ouverture d’une résidence senior à Compiègne

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Les travaux de gros œuvre de la nouvelle résidence senior à Compiègne ont pris fin. Le bâtiment sera livré au printemps 2022.

Une résidence privée haut de gamme pour personnes âgées va voir le jour dans la ville de Compiègne (Oise). Les travaux ont avancé à vive allure. Un an après la signature du contrat, Eiffage Construction a terminé les travaux de gros œuvre pour une livraison au printemps 2022.

La résidence senior proposera 130 appartements, allant du T1 au T3. Elle sera équipée d’une piscine, d’une cuisine, d’un spa et d’un espace de restauration. Ces derniers seront répartis sur une surface de plancher de 10 000 m². À terme, ils seront exploités par Montana Gestion (entité spécialisée dans l'accompagnement des seniors), filiale du groupe Montana. Imaginé par Michel Mastandreas, architecte chez AAU Mastrandreas, le bâtiment intégrera des éléments en bois (menuiseries et volets battants), une couverture en ardoise et des parements en pierre. La finition extérieure adoptera une ou plusieurs couches de mortier. Toutefois, afin de préserver la qualité architecturale de la ville de Compiègne, la validation des architectes des bâtiments de France a été requise.

Le projet a été confié en copromotion à Eiffage Immobilier (70 %) et le groupe Montana (30 %).