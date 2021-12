Printemps 2022 : début des travaux de restructuration du chemin du Jeu-de-Mail

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Hérault Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Le chantier de restructuration du chemin du Jeu-de-Mail est programmé pour une durée de huit mois.

À Lunel (Hérault), le chemin du Jeu-de-Mail a été jugé comme étant un passage dangereux pour l’ensemble des usagers. Afin de sécuriser cette voie sans trottoir, la municipalité s’est lancée dans sa restructuration. Le mercredi 24 novembre 2021, elle a présenté en réunion publique le projet de requalification de cet axe très emprunté. Ce dernier consiste, entre autres, à aménager une voie verte et un trottoir. L’objectif est ici de proposer aux piétons, cyclistes et automobilistes un espace bien lisible, adapté et sécurisé.

En parallèle à ces travaux, la commune va aussi rénover une partie du réseau d’eau potable en mauvais état sur cette voie. Elle prévoit également de remplacer les luminaires par des dispositifs à LED, qui sont plus économes en énergie, et d’enfouir les réseaux secs (électriques et téléphoniques). Une réorganisation du stationnement est aussi prévue dans le projet. La municipalité mise sur un début des travaux au printemps 2022 pour une durée de huit mois.