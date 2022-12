Prévention : la FNTP vise le « zéro accident mortel » à l’horizon 2028

Zéro accident du travail mortel dans les travaux publics d’ici à cinq ans. C’est l’objectif de la FNTP, qui vient de définir sa feuille de route sur la santé et la sécurité au travail pour 2023-2028. « Cet objectif implique de réduire significativement les risques pour les salariés, et ainsi d’agir sur tous les types d’AT, pose Jean de La Chapelle, président du Comité Prévention et Santé au travail de la fédération. Nous entendons nous engager de manière encore plus forte et visible dans ces domaines. »

Dès 2012, la fédération s’est entourée d’acteurs clés, en signant une convention nationale pour la santé au travail avec la DGT, la Cnam, l’INRS et l’OPPBTP. « Avec l’idée de mettre l’intelligence collective, l’écoute mutuelle et la co-construction de solutions au service des salariés et des entreprises du secteur », commente Jean de La Chapelle.

Modules de formation initiale bientôt délivrés dans les écoles liées au BTP

Durant la période 2017-2022, les parties prenantes ont agi sur plusieurs fronts, à commencer par les troubles musculo-squelettiques (TMS). « Nous avons créé des boîtes à outils pour aider les 8 000 sociétés du secteur à mieux les prévenir. Des kits de sensibilisation destinés aux chefs d’entreprises, aux chefs de chantier et conducteurs de travaux ou encore aux compagnons eux-mêmes ont été testés dans plusieurs sociétés. Nous lancerons ainsi, début 2023, une campagne de communication en interne et en externe sur ce thème. »

Autre axe de travail : la formation initiale. « Face à la nécessité, pour les entreprises, de pouvoir compter sur des équipes déjà formées en arrivant sur le chantier, nous avons conçu « Socle commun de formation à la sécurité et à la santé au travail » », un référentiel d’activités et de compétences intégré au sein du BTS TP et du bac pro TP», développe Jean de La Chapelle. Ce module devrait également être délivré dès la rentrée 2023 au sein des écoles liées au BTP.

L’initiative « Chantier franchement sûr » vise quant à elle à inscrire les mesures de sécurité « le plus en amont possible des chantiers, en particulier routiers, au stade de la définition des appels d’offres ». L’idée : mieux prendre en compte les contraintes pour les riverains et les commerces, encourager une réflexion sur le trafic au sein de l’agglomération, et éviter le risque de collision entre ouvriers et véhicules circulant sur les voies adjacentes. « Cette démarche, mise en œuvre en 2022 au sein de la métropole de Rouen, la Communauté d’Agglomération Evreux Portes de Normandie et la ville de Belleville-en-Beaujolais,, sera présentée aux FRTP l’an prochain, afin de leur permettre de signer des accords sur le sujet avec les maîtres d’ouvrage et notamment les communautés urbaines. »

Etudier les grands postes de dépense en prévoyance

Tandis que ces différentes démarches sont parvenues à un niveau de maturité qui leur permet d’être déployées, les parties prenantes vont poursuivre les travaux menés ces dernières années sur les risques chimiques liés à l’exposition à l’amiante et à la silice cristalline. « Notamment dans le cadre de la démarche Carto-Silice conduite avec l’OPPBTP. Il s’agit de mener des campagnes de mesures -10 par typologie de travaux- mettant en œuvre des protections individuelles et/ou collectives, pour vérifier que le niveau d’empoussièrement reste dans les limites réglementaires acceptables », détaille Jean de La Chapelle.

«Le triptyque "performance, prévention et prévoyance" figure au cœur de notre stratégie, car la performance est à la fois économique, opérationnelle et commerciale, poursuit Jean de La Chapelle. Grâce aux incidences positives des actions de prévention ainsi menées -baisse de l’absentéisme, des accidents…-, les régimes de prévoyance devraient être sollicités dans une moindre mesure. » Il est ainsi question, dans l’optique d’une meilleure adéquation entre prévoyance et prévention, d’étudier avec l’OPPBTP et Pro BTP les grands postes de dépenses, dont les montants pourraient être reconsidérés à la baisse.

Autre objectif, dans le même ordre d’idées : «tendre vers une plus grande intelligence des données en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, car les informations communiquées par la Cnam et l’OPPBTP fusionnent les chiffres « bâtiment » et « travaux publics ». Une meilleure connaissance de notre sinistralité nous permettrait de mieux cibler nos actions et mesurer nos progrès. »

Après s’être réunis début décembre pour clôturer leur première convention sur la santé au travail, la FNTP et les signataires reconduiront leurs engagements au cours du premier trimestre 2023.